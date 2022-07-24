وثق مقطع فيديو متداول، استمرار تساقط الأمطار الرعدية على جازان، إذ شَهِدت منطقة جازان، أمطارًا غزيرة، على مدار 24 ساعة دون توقف، وأغلق على إثرها عدد من الطرق، وذلك في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة والتي من المتوقع أن تنتهي غدًا الاثنين.

فيديو | هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان #الإخبارية pic.twitter.com/kJizLyuNtH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2022

وأظهر مقطع آخر، تكون الأودية والسيول الغزيرة بجازان على إثر الأمطار التي شهدتها على مدار الساعات الماضية.

الدفاع المدني يحذر من مخاطر السيول والأمطار

بدورها، أصدرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بيانًا حذرت فيه من مخاطر الأمطار والسيول، داعية الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم، مبينة أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة؛ متمنيًا السلامة للجميع.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تشهد المملكة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.