تأثر عدد من مناطق ومحافظات المملكة بموجة التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد من سقوط أمطار غزيرة، ونشاطًا في الرياح وجريان السيول والأودية.

تصويري بعد المويه باتجاه الطائف pic.twitter.com/G1FxUPDyyO — عبدالرحمن منسي (@abdraomari) July 25, 2022

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، جريان السيول في الشوارع والأودية، بعد سقوط الأمطار الغزيرة على محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة، والتي قطعت طريق الرياض – مكة السريع.

السيل قاطع الخط السريع طريق الطائف الرياض قبل مفرق أم الدوم بين المويه ورضوان pic.twitter.com/lz9o59SCLK — عاصفة عروى (@S_Saleh511) July 24, 2022

وتم رصد السيول بقاطع الخط السريع طريق الطائف الرياض قبل مفرق أم الدوم بين المويه ومركز رضوان.

أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا أمس الأحد، باستمرار سقوط الأمطار الرعدية على الموية وجدة والخرمة وتربة ورنية.

وبشأن التأثيرات المصاحبة، فتضمنت نشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد.

طقس اليوم الاثنين

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.