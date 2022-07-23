شهدت مدينة أبها عواصف رعدية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاطًا في الرياح، في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة وتشير التوقعات لاستمرارها حتى يوم الاثنين المقبل.
وشارك عدد من المغردين مقاطع فيديو وصورًا لهطول الأمطار في مدينة أبها بمنطقة عسير؛ وضبابًا كثيفًا على مرتفعات السودة.
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ضباب كثيف الآن مرتفعات #السوده 😍🌫 #السبت ٢٤/١٢/١٤٤٣ هجري
تصوير عضو الفريق خالد بن سعود#أبها_الأن pic.twitter.com/8wVQ7ZXZhj
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) July 23, 2022
كما أظهرت بعض مقاطع فيديو صواعق رعدية على مرتفعات السودة، وهطول الأمطار في ظل نشاط حركة الرياح.
امطار غزيرة مع صواعق رعدية مرتفعات السودة غرب #أبها_الأن
تصوير خالد بن سعود pic.twitter.com/D4WtZZl2c2
— طقس الجزيرة (@taqs01) July 23, 2022
وبالرغم من غزارة الأمطار بدا المتنزهون مستمتعين بالأجواء الممطرة في أبها.
جنوبنا ياجمالكـ😍😍🫶🏻 pic.twitter.com/v2C1qAOQb2
— ﮼شبيهة،الورد ﮼ 💛💙🌼 (@w2rdd) July 23, 2022
كما ظهرت كثافة الأمطار على الطريق في أحد رفيدة تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.
بداية الخير على احد رفيدة شرق #أبها_الأن
منقول .. pic.twitter.com/BuJWPLrBnc
— طقس الجزيرة (@taqs01) July 23, 2022
وأظهرت بعض المقاطع الأجواء الغائمة في أبها، وغزارة الغيث النافع.
#أبها_الأن
الوضع الحالي… الحمدلله pic.twitter.com/6chmxOiUok
— منــصور (@2Abobasel) July 23, 2022
كما بدت الصواعق الرعدية واضحة في الحرجة بعسير، في ظل استبشارات في كسر الموجة الحارة، وزيادة الغيث النافع.
امطار #الحرجه بمنطقة #عسير الان مع أذان صلاة المغرب
السبت ٢٤ ذوالحجة ١٤٤٣ #ابها_الان
عضو المجموعة علي الشريفي pic.twitter.com/GACkp82roX
— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) July 23, 2022
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