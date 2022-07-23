شهدت مدينة أبها عواصف رعدية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاطًا في الرياح، في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة وتشير التوقعات لاستمرارها حتى يوم الاثنين المقبل.

وشارك عدد من المغردين مقاطع فيديو وصورًا لهطول الأمطار في مدينة أبها بمنطقة عسير؛ وضبابًا كثيفًا على مرتفعات السودة.

كما أظهرت بعض مقاطع فيديو صواعق رعدية على مرتفعات السودة، وهطول الأمطار في ظل نشاط حركة الرياح.

امطار غزيرة مع صواعق رعدية مرتفعات السودة غرب #أبها_الأن

تصوير خالد بن سعود pic.twitter.com/D4WtZZl2c2 — طقس الجزيرة (@taqs01) July 23, 2022

وبالرغم من غزارة الأمطار بدا المتنزهون مستمتعين بالأجواء الممطرة في أبها.

كما ظهرت كثافة الأمطار على الطريق في أحد رفيدة تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

بداية الخير على احد رفيدة شرق #أبها_الأن

منقول .. pic.twitter.com/BuJWPLrBnc — طقس الجزيرة (@taqs01) July 23, 2022

وأظهرت بعض المقاطع الأجواء الغائمة في أبها، وغزارة الغيث النافع.

كما بدت الصواعق الرعدية واضحة في الحرجة بعسير، في ظل استبشارات في كسر الموجة الحارة، وزيادة الغيث النافع.