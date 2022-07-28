شهدت العديد من المناطق في الإمارات، أمس الأربعاء، هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد في مطار الفجيرة الدولي، وقد عرقلت الأمطار الغزيرة بعض الشوارع والميادين في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وذلك مع استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة.

بعد هطول أمطار غزيرة.. مشاهد لـ #سيول جارفة شهدتها مناطق عدة في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة بـ #الإمارات #العربية pic.twitter.com/Srn8ft1P8a — العربية (@AlArabiya) July 27, 2022

أمطار تاريخية:

وشهدت الفجيرة هطول أمطار تاريخية غير مسبوقة، ووصل منسوب مياه الأمطار 170 ملم في بعض المناطق بالإمارة، وفقًا لطقس العرب.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، سجلت أعلى كميات أمطار خلال الحالة الجوية في ميناء الفجيرة بواقع 122.6 ملم، وميناء خورفكان 98.3 ملم، وضدنا 98 ملم، ودبا 91.3 ملم، وأم الغاف 77.9ملم، كما سجل مربح الفجيرة 68 ملم، ووادي الطوي 57.8 ملم وجبل جيس 47.4 ملم.

سيول وأمطار تجتاح الفجيرة الإماراتية ومحمد بن راشد يوجه لدعم عمليات الإنقاذ#الحدث pic.twitter.com/TAqkYXcGet — ا لـحـدث (@AlHadath) July 27, 2022

وأوضحت إحصائيات المركز الوطني أن كمية أمطار سُجلت خلال شهر يوليو على الدولة كانت في عام 1995 في خورفكان بواقع 175.6ملم.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الأمطار الغزيرة ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن جريان الأودية وتجمع المياه.