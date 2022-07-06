تتعرض إمارة ابو ظبي لعاصفة ممطرة، تزداد شدتها في بني ياس، وسط استبشارات بهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.
#الامارات : الان أمطار غزيرة في بني ياس أبوظبي تصوير فهد محمد #مركز_العاصفة_طقس_الخليج
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— مركز العاصفة (@Storm_centre) July 6, 2022
ونشر مغردون مقاطع من الأمطار، وسيول المياه على الطرق.
الامارات : الان أمطار غزيرة طريق بني ياس الفاية في أبوظبي . pic.twitter.com/C03E6mrGgc
— حسين الموسوي (@Ym9knYgSOk7TaeK) July 6, 2022
كما ظهرت الأمطار على خطم الشكلة بمدينة العين.
الإمارات : ظهر اليوم هطول أمطار الخير على خطم الشكلة بمدينة العين pic.twitter.com/AQbcIlw096
— عواد الحيسوني (@3wadshsh) July 5, 2022
وظهرت حبات البرد على الطرق في بني ياس في أبوظبي.
هطول أمطار على بني ياس في ابوظبي . الامارات العربيه المتحده pic.twitter.com/H9EO8M24q9
— حسين الموسوي (@Ym9knYgSOk7TaeK) July 6, 2022
كما اتضحت آثار الأمطار التي تتزايد منذ الأمس على مدينة العين.
مدينه العين الامارات.سيول .امطار غزيره pic.twitter.com/xTqVZy275X
— حسين الموسوي (@Ym9knYgSOk7TaeK) July 5, 2022
يذكر أن الإمارات تتعرض لمنخفض جوي يسمى بـ “منخفض المونسون”، أثر على عدد من الإمارات برياح نشطة وأمطار غزيرة سالت على إثرها السيول.
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