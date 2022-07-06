تتعرض إمارة ابو ظبي لعاصفة ممطرة، تزداد شدتها في بني ياس، وسط استبشارات بهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

#الامارات : الان أمطار غزيرة في بني ياس أبوظبي تصوير فهد محمد #مركز_العاصفة_طقس_الخليج

6_7_2022 pic.twitter.com/Vc1j8CpvPe — مركز العاصفة (@Storm_centre) July 6, 2022

ونشر مغردون مقاطع من الأمطار، وسيول المياه على الطرق.

الامارات : الان أمطار غزيرة طريق بني ياس الفاية في أبوظبي . pic.twitter.com/C03E6mrGgc — حسين الموسوي (@Ym9knYgSOk7TaeK) July 6, 2022

كما ظهرت الأمطار على خطم الشكلة بمدينة العين.



الإمارات : ظهر اليوم هطول أمطار الخير على خطم الشكلة بمدينة العين pic.twitter.com/AQbcIlw096 — عواد الحيسوني (@3wadshsh) July 5, 2022

وظهرت حبات البرد على الطرق في بني ياس في أبوظبي.



هطول أمطار على بني ياس في ابوظبي . الامارات العربيه المتحده pic.twitter.com/H9EO8M24q9 — حسين الموسوي (@Ym9knYgSOk7TaeK) July 6, 2022

كما اتضحت آثار الأمطار التي تتزايد منذ الأمس على مدينة العين.

مدينه العين الامارات.سيول .امطار غزيره pic.twitter.com/xTqVZy275X — حسين الموسوي (@Ym9knYgSOk7TaeK) July 5, 2022

يذكر أن الإمارات تتعرض لمنخفض جوي يسمى بـ “منخفض المونسون”، أثر على عدد من الإمارات برياح نشطة وأمطار غزيرة سالت على إثرها السيول.