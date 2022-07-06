كانت جملة “الحمد لله” هي الأولى والأخيرة على لسان أسرة الفتاة المصرية المغدورة نيرة أشرف، بعد أن أصدرت محكمة جنايات المنصورة في مصر حكمها بالإعدام شنقاً على المتهم بقتلها، وذلك بعد ورود قرار مفتي الجمهورية.

رد فعل أسرة نيرة أشرف

ونشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو يوثق ردود أفعال أسرة الطالبة نيرة أشرف، الذين نطقوا بـ”الحمد لله” ولم يقولوا غيرها بعد النطق بالحكم على قاتل ابنتهم.

الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف

وكانت محكمة جنايات المنصورة بدلتا مصر، أصدرت اليوم الأربعاء، حكمها بالإعدام شنقاً على محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف أمام جامعتها، وذلك بعد ورود قرار مفتي الجمهورية.

وقررت المحكمة، في وقت سابق إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وشهدت المحكمة صباح اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية مكثفة على كل مداخل المحكمة، وانتشرت قوات الأمن المركزي بمحيط القاعة، قبل النطق بالحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف الذي كان في قفص الاتهام، حسا ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

يشار إلى أنه وحسب القوانين المصرية، يحق للمتهم قانونا التقديم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من صدور الحكم، عبر محامٍ متخصص في القضايا الجنائية، وبعد هذه المهلة تتداول أوراق الطعن في محكمة النقض، التي ستتولى الفصل في الطعن، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم إذا ما رأت مبرراً قانونياً أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم.