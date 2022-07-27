استقبلت جماهير نادي روما الإيطالي، اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم الفريق الجديد بشكل مبهر، وذلك بعد إتمام تعاقده مع فريق العاصمة الإيطالية حتى صيف 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي روما عبر “تويتر” صورًا ومقاطع فيديو من استقبال جماهير النادي للاعب ديبالا.

وكانت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أشارت إلى أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما أراد استغلال تأخر إنتر ميلان في حسم صفقة ضم ديبالا، وإحضاره إلى فريق روما، أجل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي الموسم المقبل.

يذكر أن نابولي الإيطالي كان فكّر كذلك في ضم اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا لكن روما حسم الصفقة.