استقبلت جماهير نادي روما الإيطالي، اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم الفريق الجديد بشكل مبهر، وذلك بعد إتمام تعاقده مع فريق العاصمة الإيطالية حتى صيف 2025.

In Rome we welcome people differently… 🔥

💎 @PauDybala_JR x #ASRoma 🟨🟥 pic.twitter.com/dMMy6ydO51

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 26, 2022