وثق مقطع فيديو متداول، اجتياح الأمواج حفل زفاف أقيم على البحر في ولاية هاواي الأمريكية، محطمة العرس.

A big wave (literally) crashed a wedding reception in Hawaii. No injuries were reported — and the cake survived. pic.twitter.com/5njvOKLDBX — CBS News (@CBSNews) July 18, 2022

وأظهر مقطع الفيديو، أمواج البحر الشديدة وهي تجتاح الحفل محطمة الزينة والتحضيرات، كما بللت الحاضرين الذين قابلوا الأمر بالضحك.

نجاة كعكة الزفاف

وذكرت شبكة “CBS” الأمريكية أن هذه الأمواج حطمت حفل الزفاف فيما نجت الكعكة، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وتعتبر ولاية هاواي الأمريكية الوادعة في المحيط الهادئ مصيفاً للسياح من أمريكا والعالم بسبب مناخها الاستوائي وشواطئها.