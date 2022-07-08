تتواصل عملية نقل الحجاج عبر الحافلات إلى مشعر عرفات وذلك لأداء ركن الحج الأعظم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والأمنية والخدمية.

التصعيد لعرفات

وأظهرت عدة مقاطع، الحافلات وهي تنقل الحجاج إلى مشعر عرفات بكل يسر وانسيابية عالية رغم حرص بعض الحجيج على الوصول إلى صعيد عرفات سيرًا على الأقدام.

فيديو | مشاهد حية لتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات بكل يسر وسهولة#يوم_عرفة #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/7FuYOLw2xa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

وبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الجمعة بالتوجه إلى صعيد عرفات مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، في خير يوم طلعت فيه الشمس، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده، ومن فاته عرفة فاته الحج.

خطة أمنية وتهيئة 9500 حافلة

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وتم تهيئة 9500 حافلة لنقل 800 ألف حاج، عبر تخصيص 7 مسارات من منى إلى مشعر عرفات، وفق آلية ترددية حتى صباح اليوم الجمعة، في حين سيتم نقل 200 ألف حاج سيتم تصعيدهم عبر قطار المشاعر.