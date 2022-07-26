وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول الشديدة واجتياحها وادي الجهاور بولاية السويق الواقعة بمنطقة الباطنة في شمال سلطنة عمان.

#منخفض_السيل_الخصيب🇴🇲

المسجد راح وسط السيل 😢😢

مشهد من وادي الجهاور بولاية #السويق في الساعات الماضية pic.twitter.com/KPAIypbNqd — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) July 26, 2022

قوة السيول

وأظهر مقطع الفيديو، قوة السيول في وادي الجهاور، ما أدى إلى تغطية جزء كبير من أحد المساجد الموجودة هناك، حيث ظهرت قبته ومئذنته فقط.

ووثقت مقاطع فيديو أخرى، سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة بولاية بركاء، وجريان السيول بوادي الحمام بولاية نخل، بسبب منخفض السيل الخصيب الذي يجتاح سلطنة عمان، حيث أطلق عليه ذلك بناءً على استيفاء شروط التسميات في مشروع رصدة.

الحالة الجوية على سلطنة عمان

وكشفت الأرصاد العمانية عن الحالة الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على محافظات السلطنة مع تأثير المنخفض القادم من الهند.

وقالت الأرصاد إن “الصورة الجوية توضح تدفق وتكاثف السحب الممطرة على شمال الباطنة وتستمر التوقعات على عموم المحافظات الشمالية بفرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة خلال الساعات القادمة.”

وأشارت إلى أن الفرصة ستكون مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة على المحافظات الشمالية واحتمال جريان الأودية.

ونبهت الأرصاد العمانية إلى فرص تدفق وتكاثف السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا على المحافظات الشمالية لسلطنة عمان.