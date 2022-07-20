يبدو أن نادي النصر استقر على التصرف المثالي الذي سيتخذه ضد الحارس المصري محمد أبو جبل وذلك بعدما هدد الأخير، أصفر الرياض باللجوء إلى الفيفا.

وكان الحارس المصري قد تألق بشكل لافت مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لتؤكد تقارير حصول النصر على توقيعه في صفقة انتقال حر، قبل أن تتراجع بعد الغضب الجماهيري، وتتفاوض مع الكولومبي دافيد أوسبينا.

ماذا رفض محمد أبو جبل ؟

الإعلامي المصري محمد شبانة مقدم برنامج Box To Box المذاع على قناة Etc المصرية أكد أن أصفر الرياض وضع أبو جبل في قائمة الانتظار بعدما رفض فسخ العقد مع النادي العاصمي بجانب أن النصر وافق على الاكتفاء بمنحه 7 ملايين ريال مقدم العقد.

وأضاف شبانة أن أبو جبل هدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تفعيل عقده بشكل رسمي مع النصر.

يذكر أن النصر لم يعد مهتمًّا بضم محمد أبو جبل بعدما ضم الكولومبي أوسبينا قادمًا من نادي نابولي الإيطالي.