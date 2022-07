أدى هطول الأمطار الغزيرة بتركيا، أمس الجمعة، إلى انهيار صخري وسقوط صخور عملاقة على مركبات متوقفة بطريق شمال البلاد.

Subscribe👉TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvaz

🇹🇷🇦🇿 An Azerbaijani driver died as a result of a landslide in Artvin, Turkey#Landslide #Landslides #weather #Climate #ClimateChange #ClimateCrisis pic.twitter.com/zbbKb6Hp4X

— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) July 1, 2022