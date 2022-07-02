أدى هطول الأمطار الغزيرة بتركيا، أمس الجمعة، إلى انهيار صخري وسقوط صخور عملاقة على مركبات متوقفة بطريق شمال البلاد.

ووثق مقطع فيديو متداول، الأضرار التي لحقت بعدد من المركبات نتيجة انهيار الصخور بتركيا.

خسائر الانهيار الصخري

وأدى الانهيار الصخري إلى مقتل شخص وإصابة آخرين وكذلك إغلاق الطريق لفترة من الوقت.

وشهد شمال تركيا خلال الأيام الماضية، أمطارًا غزيرة على 6 ولايات مختلفة، ما أسفر عن انهيار جسرين في مدينة كاستامونو التركية، والتي جرفتها السيول.