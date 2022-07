تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت الهند في حدوث انهيار طيني في شمال شرق البلاد، ما أسفر عن وقوع قتلى ومفقودين.

▶️ Rescuers search for survivors after a mudslide in Noney, Manipur state, India, Thursday.

Pounding rain following weeks of heavy downpours has triggered a mudslide in northeast India that has killed at least 14 people and left more than 30 others missing. (AP) pic.twitter.com/DUGNL6z3A4

— Voice of America (@VOANews) June 30, 2022