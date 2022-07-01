تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت الهند في حدوث انهيار طيني في شمال شرق البلاد، ما أسفر عن وقوع قتلى ومفقودين.

▶️ Rescuers search for survivors after a mudslide in Noney, Manipur state, India, Thursday. Pounding rain following weeks of heavy downpours has triggered a mudslide in northeast India that has killed at least 14 people and left more than 30 others missing. (AP) pic.twitter.com/DUGNL6z3A4 — Voice of America (@VOANews) June 30, 2022

ووثق مقطع فيديو متداول، جهود الفرق الأمنية وعمال الإنقاذ الذين أخذوا يبحثون عن عشرات المفقودين بعد الانهيار الطيني.

مقتل وفقدان أشخاص

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” ارتفع عدد القتلى لحوالي 19 شخصًا بعد الانهيار الطيني بموقع بناء سكك حديدية، كما خلف وراءه عشرات المفقودين الذين يصل عددهم إلى 50 شخصًا في شمال شرق الهند.

وقال مسؤولون إن عمال الإنقاذ عثروا على مزيد من الجثث اليوم الجمعة، حيث استأنفوا البحث عن عشرات المفقودين بعد الانهيار الطيني.

وانضم الجنود إلى أكثر من 200 عامل إنقاذ، مستخدمين الجرافات ومعدات أخرى لإنقاذ من وقعوا تحت الأنقاض في بلدة نوني بولاية مانيبور.