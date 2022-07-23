أثار مشهور التواصل بدر المدينة جدلًا وإعجابًا واسعًا، بعد ظهوره في مقطع فيديو يقلد الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية.

ليته ملينه على ظهره 😂😂 pic.twitter.com/MjcHKI5mXW — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 22, 2022

تقليد الحركات

ونشر الزعاق، مقطع الفيديو الذي يقلد فيه بدر المدينة أسلوبه وطريقته خلال تقديم موضوعاته عن الأرصاد والفلك بعرض حركي خفيف، والذي ظهر فيه بدر وهو يقوم بالحركات لتأتي سيدة وتقوم بضربه وطرده. وأعجب الزعاق بالفيديو وعلق عليه ساخرًا: “ليته ملينه على ظهره”.

وأطلق المغردون على موقع “تويتر” وسمًا بعنوان “بدر المدينة يقلد الزعاق”، حيث أشاد الكثير بطريقة تقليده للزعاق، فيما أثنى آخرون بخبير الفلك لتقبله الفيديو الساخر.

ردود فعل المغردين

وقال أحد المغردين: “بصراحة ضبط التقليد”، وأضاف آخر: “ما شاء الله، الله يبارك له في علمه وعمله”. وأثنى آخر على الزعاق لتقبله المزح، فقال: “ما شاء الله عليك يادكتور، روحك حلوة ومتقبل للمزح”.

فيما ذكر مغرد: “من حب الناس لك يا دكتور خالد يقلدونك في كل شيء.. فوالله ما جاء ذكرك وطاريك في المجالس. إلا أثنوا عليك خير وامتدحوك”. ولفت: “محتوى جميل والأجمل الطريقة والأسلوب”، فيما أكد آخر: “أخف دم دكتور بالعالم.. ثقافة ومحتوى وخفيف دم”.