نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو، يرصد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة الذي يمثل التعامد الثاني والأخير هذا العام.

فيديو | الآن.. تعامد الشمس الثاني والأخير هذا العام على الكعبة المشرفة#الإخبارية pic.twitter.com/SqgzYXWzjA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022

التعامد الثاني

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، في بيان له إن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس “ظاهرياً” قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء، حيث تتوسط خط الزوال عندما تكون على ارتفاع ( 90 درجةً) تقريبًا.

وأوضح أبو زاهرة أن الشمس تصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة التي يختفي ظلها وقت آذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 1227 ظهراً .

سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة

وأشار إلى أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 5ر23 درجة، والذي يؤدي إلى انتقال الشمس “ظاهرياً” بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوبا،ً مروراً بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.

يشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل أيضاً على كروية كوكبنا.

ومن المتوقع أن تعود الشمس وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة أثناء حركتها الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في مايو العام المقبل 2023.