وثق مقطع فيديو متداول، تهور سائق سيارة بتفحيطه واستعراضه بالدوران عكس الطريق بشكل خاطئ دون مراعاة السيارات خلفه، حتى كاد أن يتسبب في حادث تصادم.

سائق يستعرض بسيارته

ونشر حساب “داش كام” السعودية، على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق الواقعة من خلال كاميرا مثبتة في سيارة أخرى.

وأظهر الفيديو السيارة وهي تفحط وتنحني إلى الجانب الآخر من الطريق بسرعة، لتدور عكس سريان الطريق، حيث كانت تسير سيارة خلفها، وكان الأمر سيتسبب في حادث تصادم بينهما.

وعلق البعض على هذه الواقعة، باستنكار الأمر ودعاء الله أن يحميهم من شر المستهترين، لافتين إلى أن صاحب الداش كام كان عليه الانتظار والتهدئة لحماية نفسه وسيارته، خاصة أن هذا الشخص مستهتر ويريد الاستعراض فقط.