توافد المصلون والزوار إلى المسجد النبوي الشريف منذ الصباح الباكر لأداء صلاة الجمعة، مع الالتزام والتقيد بالإرشادات والتنظيمات بالمكان.

فيديو | جانب من توافد المصلين لتأدية صلاة الجمعة في المسجد النبوي#الإخبارية pic.twitter.com/22c6jeiSl8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022

توافد آلاف المصلين

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، امتلاء المسجد النبوي بآلاف المصلين الذي جاءوا لأداء صلاة الجمعة به، وذلك وسط توافد آلاف الحجاج لزيارة المدينة المنورة، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرف بالسلام على الرسول (صلى الله عليه وسلم) قبل المغادرة إلى بلدانهم.

وتحرص وكالة شؤون المسجد النبوي على تقديم خدمات متكاملة سعيًا منها لتطوير منظومتها بما يساهم في تهيئة مختلف الوسائل التي تمكن الحجاج والزائرين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، في ظل التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة في تقديم كافة الخدمات للمسجد النبوي وزائريه.