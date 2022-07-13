ضربت عاصفة ثلجية شديدة، جبال الأنديز بالقرب من الحدود بين الأرجنتين وتشيلي، ما أدى إلى تعطل تنقل المسافرين والمركبات.

عاصفة ثلجية تسببت بتراكم الثلوج وإغلاق ممر جبلي حيوي بين #الأرجنتين و #تشيلي، ما أدى لتعطل تنقل المركبات والمسافرين في كلا الاتجاهين#العربية pic.twitter.com/J6sCvFwyqW — العربية (@AlArabiya) July 13, 2022

إغلاق ممر حدودي وتعطل المركبات

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، ما سببته العاصفة الثلجية في تراكم الثلوج وإغلاق ممر جبلي حيوي بين الأرجنتين وتشيلي، ما أدى لتعطل تنقل المركبات والمسافرين في كلا الاتجاهين.

وضربت العاصفة الثلجية الطريق الجبلي السريع، ما أسفر عن احتشاد السيارات والمركبات التي لم تنجح في العبور بسبب الثلوج الشديدة.

وأظهر مقطع الفيديو، جهود فرق الإنقاذ التي وصلت إلى الممر من أجل إزالة الثلوج لتتمكن السيارات من العبور، فضلًا عن إجلاء المواطنين المتعثرين هناك.