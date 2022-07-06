استفز البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، نادي الهلال فور استلامه منصبه اليوم كمدرب للفريق الإماراتي.

ماذا فعل جارديم ؟

وقال جارديم في فيديو متداول: “سنحقق دوري أبطال آسيا وسنقصي الهلال من البطولة”.

هذا الكلام أتى بعد مرور 5 أشهر على إقالة المدرب البرتغالي من تدريب الهلال عقب الخسارة من الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

وكان المدرب البرتغالي حقق مع الهلال، لقب دوري أبطال آسيا 2021، إضافة إلى كأس السوبر السعودي في العام نفسه، لكنه انتصر فقط في 8 مباريات من أصل 17 في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شباب الأهلي سيواجه الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في فبراير المقبل.