تشارك قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة، في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الأمنية المساندة لهم في المشاعر المقدسة.

جانب من فرضيات قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة، تأهّبًا واستعدادًا؛ لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في المشاعر المقدسة.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/cw9XwQmOfN — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) July 2, 2022

استعداد فرق الطوارئ الخاصة لخدمة الحجاج

ووثق مقطع فيديو نشرته رئاسة أمن الدولة على حسابها بموقع “تويتر”، جانباً من فرضيات قوات الطوارئ الخاصة، تأهبًا واستعدادًا؛ لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في المشاعر المقدسة.

وتلتزم قوات الطوارئ الخاصة كغيرها من القطاعات الأمنية للخطط والإجراءات الأمنية المنظمة والمحكمة من أجل المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن المملكة سخرت ووفرت كل ما من شأنه مساعدة ضيوف الرحمن على أداء المناسك بسهولة ويسر وأمن وأمان.