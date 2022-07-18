أعلن نادي برشلونة الإسباني في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن تعاقده مع اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني بعد مفاوضات مطولة وشاقة.

ليفاندوفسكي يؤكد انضمامه بهذه الطريقة !

ونشر حساب برشلونة الرسمي عبر “تويتر” مقطع فيديو لـ اللاعب البولندي وهو يكتب على حساب البارشا في “تويتر” جملة ” خمن من يُغرد الآن؟” حيث ظهر ليفاندوفسكي وهو يكتب تلك التغريدة على حساب برشلونة من هاتفه الخاص.

Welcome to the fam! 💙❤️ pic.twitter.com/9cHcZZKmIo — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

صحيفة Sport الإسبانية والمقربة من نادي برشلونة ذكرت أن البارشا سيدفع لـ بايرن ميونخ 45 مليون يورو كصافي ربح للنادي الألماني من صفقة اللاعب البولندي، كما أن الاتفاق بين البايرن وبرشلونة أوضح أن البايرن سينال 10 ملايين يورو إضافية في حال تأهل برشلونة لدوري الأبطال في الموسم ما بعد المقبل، بجانب 5 ملايين يورو في حال استمر ليفاندوفسكي لأكثر من موسم مع برشلونة، ليكون مجموع مكاسب البايرن 60 مليون يورو.

وقال المهاجم البولندي بعد انضمامه لـ برشلونة: “قررت المجيء إلى برشلونة لأني أسعى لتحقيق الألقاب دائما، وهذا ممكن مع تشافي، إنه يعرف الفريق ولديه خطة واضحة لاستعادة شخصية الفريق”.

وكان اللاعب البولندي تمسك بالرحيل عن بايرن ميونخ وخوض تجربة احترافية جديدة في برشلونة، رغم أن عقده مع البايرن سينتهي في صيف العام المقبل.