أعلن نادي برشلونة الإسباني في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن تعاقده مع اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني بعد مفاوضات مطولة وشاقة.

ونشر حساب برشلونة الرسمي عبر “تويتر” مقطع فيديو لـ اللاعب البولندي وهو يكتب على حساب البارشا في “تويتر” جملة ” خمن من يُغرد الآن؟” حيث ظهر ليفاندوفسكي وهو يكتب تلك التغريدة على حساب برشلونة من هاتفه الخاص.

Welcome to the fam! 💙❤️ pic.twitter.com/9cHcZZKmIo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022