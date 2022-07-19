أصدر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، تحذيرًا لسكان المناطق الشرقية بالدولة من الأحوال الجوية مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

الامارات : الان هطول أمطار الخير على خطم الشكلة بمدينة العين #مركز_العاصفة

19_7_2022 pic.twitter.com/Isk24J4MKC — مركز العاصفة (@Storm_centre) July 19, 2022

الأحوال الجوية في الإمارات

وحذَّر المركز الوطني في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” من فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة أحيانًا وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار وذلك من الساعة 15:00 وحتى الساعة 20:00 الثلاثاء 19/07/2022

الامارات : الان هطول أمطار الخير على خطم الشكلة بمدينة العين #مركز_العاصفة

19_7_2022 pic.twitter.com/5UP0d2Svj5 — مركز العاصفة (@Storm_centre) July 19, 2022

كما دعت شرطة أبو ظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

توقعات الطقس غدًا

إلى ذلك، فقد أصدر المركز الوطني الإماراتي الحالة الجوية المُتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 20 يوليو، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون حارًا نهارًا وغائمًا جزئيًا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفةً إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب أحياناً صباحاً يصبح متوسطًا إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

تصوير فهد محمد الان هطول أمطار الخير طريق نزوى ادم #عمان #مركز_العاصفة

19_7_2022 pic.twitter.com/3cjUcCwlDC — مركز العاصفة (@Storm_centre) July 19, 2022

وكذلك كشفت الأرصاد عن توقعات الحالة الجوية ليوم الخميس الموافق 21 يوليو، إذ يشهد طقسًل حارًا نهارًا، وغائمًا جزئيًا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارًا مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.