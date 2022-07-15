وثق مقطع فيديو، الدمار الذي لحق بمساكن قروية ورؤوس للماشية بمدينة القصر الكبير بالمغرب، بعد اندلاع حرائق في عدد من الغابات شمال البلاد.

النيران تلتهم المنازل

ونشرت صحيفة “هسبريس” المغربية، مقطع فيديو يرصد ما حل بالقصر الكبير بعد اجتياح حرائق الغابات، إذ التهمت النيران المساكن والمنازل والمواشي، فيما بذلت فرق الإنقاذ جهودًا موسعة للتحكم والسيطرة على النيران الشديدة.

حرائق بسبب الحرارة

واندلعت حرائق مهولة، الأربعاء والخميس، في عدد من غابات المغرب، بسبب الجفاف وموجة الحر الشديدة، ما أدى إلى حدوث خسائر مادية جسيمة.

لقطات من حرائق الغابات في المغرب pic.twitter.com/S2J9Q408pR — RTARABIC (@RTarabic) July 15, 2022

ونجحت فرق الإطفاء بالمغرب، بمساعدة القوات المسلحة الملكية، في السيطرة على الحريقين اللذين شبا في غابتين قرب إقليم العرائش، فضلا عن إجلاء حوالي 1100 أسرة من القاطنين قرب المناطق المنكوبة الذين احترقت منازلهم ونفقت قطعانهم.

أما في إقليم تاز، فارتفعت المساحة التي طالتها النيران إلى ما يقارب 400 هكتار دون تسجيل خسائر بشرية.