وثق مقطع فيديو متداول، نشوب حرائق ضخمة بغابات بالقرب من مقاطعة بوردو الفرنسية.

Fires ravage 200 hectares of forest near Bordeaux pic.twitter.com/e1wE2Ktd9M — Press TV (@PressTV) July 12, 2022

وأظهر مقطع الفيديو، الحرائق المدمرة التي نشبت في الغابات فضلا عن رؤية الدخان المتصاعد الناتج عنها.

التهام 200 هكتار

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام عدة، التهمت الحرائق 200 هكتار من الأراضي، فيما تردد أن حرائق الغابات في منطقتي لانديراس وتاست دو بوك قد التهمت نحو 450 هكتارًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، بذل رجال الإطفاء جهودًا لمكافحة الحرائق على ساحل جنوب غرب المحيط الأطلسي في فرنسا مساء أمس الثلاثاء، والتي تسبب فيها الجفاف المستمر وموجة الحر.

وقالت سلطات مقاطعة بوردو إنه تم نشر 120 من رجال الإطفاء و4 ناقلات جوية في المنطقة. كما أرسلت إدارات أخرى رجال إطفاء.

تحذير من الطقس

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذيرًا من الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في المنطقة اليوم الأربعاء.