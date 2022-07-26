وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الحدث، امتداد الحرائق الهائلة بشكل سريع وضخم في غابات التشيك، ما أسفر عن التهام الأشجار وعدد من الهكتارات من الأراضي.

ويحاول العديد من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق التي اجتاحت البلاد بمساعدة مروحية تابعة للشرطة وطائرة إطفاء، لكن هذه الأعمال تواجه صعوبات بسبب التضاريس التي يصعب الوصول لها.

مكافحة الحرائق بصعوبة

وأمس، كافح رجال الإطفاء في التشيك لإخماد حريق في حديقة وطنية جبلية، بسبب الرياح القوية وتضاريس المنطقة.

وقال مسؤولو إدارة الإطفاء في التشيك، إن أكثر من 150 من رجال الإطفاء و54 مركبة موجودين في منطقة “حديقة سويسرا البوهيمية الوطنية” التي تقع في شمال جمهورية التشيك على الحدود مع ألمانيا.

أوروبا وشمال إفريقيا تواجهان الحرائق

وتواجه التشيك وعدد من الدول الأوروبية وشمال إفريقيا مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال والمغرب، موجة حر شديدة، أسفرت عن نشوب حرائق بالغابات فيها والتي التهمت آلاف الهكتارات، وأجلت الآلاف.

وعلى إثرها وضعت فرق الإنقاذ في الدول التي اجتاحتها الحرائق مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، على وضع خطط لاحتواء النيران من أجل منعها من التمدد لمناطق التجمعات السكنية.