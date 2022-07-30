ارتكب اللاعب المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، خطأ ساذجًا في مباراة لوزيرن السويسري الودية، أثار قلق جماهير الاتحاد قبل بدء الموسم الجديد.

طارق حامد يواصل أخطاءه:

اللاعب المصري المنضم حديثًا لـ الاتحاد قادمًا من الزمالك المصري، خلال أول 45 دقيقة له مع العميد، تسبب في ضربة جزاء على الاتحاد بخطأ ساذج، كما ارتكب ضربتين حرتين خلال دقائق معدودة، كما نال بطاقة صفراء وحيدة.

كذلك واصل حامد دخوله المتهور على لاعبي لوزيرن ليحتك بقوة مع لاعب من الفريق السويسري في لقطة كادت تسبب في طرده.

الجماهير الاتحادية قلقت من دخول اللاعب المتهور على الخصوم، الذي قد يتسبب في منحه الكثير من البطاقات الصفراء والحمراء.