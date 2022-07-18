اقتحم دبان منزل امرأة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حادثة أثارت الدهشة.

ووثق مقطع فيديو التقطته السيدة، ظهور دب كبير وآخر صغير، في منزلها وتحديدًا عند المطبخ، حيث اقتحما المنزل عن طريق النافذة.

تناول الكعك

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قالت أليس تيلور إنها سمعت ضجة في مطبخها، ليتبين لها وجود دبين، مؤكدة أنهما تناولا علبة الكعك التي تركتها على طاولة المطبخ.

وأشارت تيلور إلى إن الدبين أصدرا أصواتاً عالية، وغادرا فيما بعد من نفس النافذة التي دخلا المنزل عبرها.

وأكدت أن هذه المرة الثانية التي تدخل فيها الحيوانات لمنزلها.