أثار مقطع فيديو يظهر حالة خطف طفل فرنسي أمام المارة دون تدخل أي شخص؛ حالة من الصدمة بشأن رد فعل الناس في الشارع الذي كان سلبيًا للغاية.

مقطع متداول لتجربة اجتماعية في فرنسا، عن عملية اختطاف طفل أمام المارة ! pic.twitter.com/vHjFhAcrYK — WHR (@whrumor) July 18, 2022

وأظهر مقطع الفيديو، التجريبي، رجلًا قام بوضع يده على فم أحد الأطفال المارة في الشارع، لكتم صوته ثم حمله متواريًا به بعيدًا عن الانظار؛ علمًا بأنه خلال قيامه بفعلته شاهده بعض المارة دون أي تدخل منهم لإيقافه.

واتضحت حالة الاستغراب من الموقف في بعض التعليقات على الفيديو؛ إذ استنكر مغردون حالة السلبية التي على المارة؛ معبرين عن استفزازهم من عدم تدخل أي شخص لمنع الاختطاف.