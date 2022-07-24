نشر حساب نادي الاتحاد مقطع فيديو لـ حامد البلوي المدير التنفيذ لكرة القدم بالعميد أثار الجدل في Snap Chat وذلك رغم تورطه في قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع ناديه السابق النصر.

وتوترت العلاقة بين النصر وحمدالله والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، بسبب تسجيلات تظهر التفاوض معه في سبتمبر الماضي.

كواليس قضية النصر ضد حامد البلوي

وعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس الماضي، جلسة استماع بشأن هذه الأزمة، حيث تواجد المدير التنفيذي بالعميد، حامد البلوي مع ذكر تقارير متداولة أنه غادر الجلسة قبل نهايتها.

البلوي ظهر ضاحكًا وكأنه غير مهتم بما طلبته لجنة الاحتراف منه، حيث أفادت تقارير بأن البلوي ومشعل السعيد إداريي الاتحاد تلقيا خطابين عاجلين من لجنة الاحتراف، تمهلهما حتى غدٍ الإثنين للرد على كل ما وجه لهما في جلسة الخميس، التي دفعا فيها بعدم الاختصاص بحسب ” الرياضية”.

يذكر أن نادي الاتحاد يخوض معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد حاليًا في النمسا.