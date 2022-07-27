تشهد مدينة خميس مشيط في منطقة عسير؛ تقلبات جوية، وأمطارًا ونشاطًا في الرياح السطحية؛ إلا أنها لاقت ترحيبًا كبيرًا من الأهالي الذين بادروا لتوثيق لحظات هطول المطر. ووثَّق بعض المغردين الغيث النافع؛ إذ بدت الأجواء ممطرة وهادئة.

وأبدى المغردون استبشارهم بقطرات المطر؛ الذي جاء في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

مطرنا بفضل الله شمال خميس مشيط pic.twitter.com/DiA53KS4DX — حسن حبيب الشهراني (@hbyb1383) July 27, 2022

وبدا تأثير الأمطار على الطرقات؛ والتي لم تكن غزارتها معيقة لحركة السير في خميس مشيط وأبها.

وفي بعض الأماكن بدت الأجواء غائمة، تقترب للظلام، في ظل سقوط المطر.

امطار غزيره الان على محافظة #خميس_مشيط pic.twitter.com/1lLJW0y09a — اخبار خميس مشيط (@khamisnews) July 27, 2022

كما أثَّرت الأمطار على الرؤية الأفقية على بعض الطرق في خميس مشيط.

#خميس_مشيط

أمطار خير وبركة اللهم لك الحمد🤲🌹 pic.twitter.com/dnQ4FdCcR5 — مهدي آل زغلول (@Mahdi_Asiri) July 27, 2022

وقد بدت السحب الرعدية؛ والغيوم على بعض الأمكان فضلًا عن النشاط الشديد للرياح، والتي تسببت في الإطاحة بجوال أحد المغردين أثناء توثيقه للأجواء الممطرة.

#خميس_مشيط اخر تصوير احترافي للجوال بعدها طاح وانكسر 😥 pic.twitter.com/qfSBJ7cnI4 — صوت الرعد ⚡️ (@rand1395) July 27, 2022

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لـ أمطار رعدية، ونشاط في الرياح، ما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من؛ الشفا، والطائف، والهدا. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

عوالق ترابية على المدينة

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت عوالق ترابية, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الخامسة مساء.

توقعات طقس اليوم

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية.