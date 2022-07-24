وثقت مقاطع فيديو متداولة، سقوط أمطار رعدية على منطقة عسير، في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.

المشرب ب #سراة_عبيدة بمنطقة #عسير بعد الامطار الديمية الان مباشر س ٨.٤٥ صباح الأحد ٢٥ ذوالحجة ١٤٤٣ #امطار #ابها_الان

عضو المجموعة مازن أبوغانم pic.twitter.com/NNSACpXyjs — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) July 24, 2022

وأظهر مقطع فيديو جريان السيول بسراة عبيدة بمنطقة عسير، فيما وثق مقطع آخر سقوط الأمطار بوادي كتام بظهران الجنوب.

صباح الخير للجميع من امطار الخير سأل وادي كتام منطقة عسير ظهران الجنوب pic.twitter.com/PRawFs850e — محمد العازمي بارفاع (@qly6LELAN8UOLO8) July 24, 2022

من جانبها، نشرت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار في عدد من الأحياء في المنطقة.

تنبيه بسقوط أمطار

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، تنبيهاً باستمرار سقوط الأمطار الرعدية، على محايل، المجاردة، بارق، رجال ألمع، وبيشة وتثليث وطريب.

وبشأن التأثيرات المصاحبة، فتتضمن نشاطًا في الرياح السطحية، شبه انعدام في الرؤية، تساقط البرد، وسيولاً، حيث يبدأ الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الطقس المتوقع اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة, كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة.