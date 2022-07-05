أنهت القوات الجوية استعداداتها بتوفيرها طائرات عمودية لمراقبة الحشود في المشاعر المقدسة ضمن مشاركة القوات المسلحة السعودية في الدعم والإسناد للفرق الأمنية في موسم الحج.

فيديو | القوات الجوية تنهي استعداداتها بتوفيرها طائرات عمودية لمراقبة الحشود في المشاعر المقدسة #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/EbWNC0JHlX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 5, 2022

القوات المسلحة تجند طاقاتها وإمكاناتها

وجندت القوات المسلحة طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن بمشاركة جميع أفرعها بعدد من الوحدات والآليات والطائرات العامودية لأداء المهام الموكلة بها، كما جهزت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، بعثة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية والصحية، والمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الإسعافية.

مشاركة القوات الجوية

وتساند القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من سرايا الأمن والحماية في المطارات، وتغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة، وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية في المشاعر المقدسة، لتنفيذ الخطة الأمنية وتحسباً لأي طارئ.

جاهزية القوات البحرية

من جهة أخرى أكملت القوات البحرية الملكية السعودية جاهزيتها لتغطية المنافذ البحرية في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بفرق فنية مختصة بفحص الطرود ومساندة الجمارك، والتعرف على المواد المتفجرة، إضافة إلى فريق غواصين بكامل تجهيزاته للمساهمة في عمليات الإنقاذ ومساندة قوات الدفاع المدني.