أظهر مقطع فيديو الزيادة الهائلة في عدد الحجاج خلال طواف الوداع هذا الموسم مقارنة بالموسمين السابقين.

وبحسب الفيديو الذي بثته قناة الإخبارية فإن العدد في موسم 1441 كان الأدنى فيما تزايد نسبيًا عام 1442 ووصل هذا العام إلى أكثر من مليون حاج.

خطة طواف الوداع

من جهة أخرى يواصل ضيوف الرحمن أداء طواف الوداع اليوم الثلاثاء، ثالث أيام التشريق، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

فيديو | الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد انتهاء مناسكهم في ثالث أيام التشريق#النشرة_الأولى #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/jQUfKIWwV4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2022

وفي وقت سابق أكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

وأضاف أنه روعي في ذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والبدء في تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة.

نجاح موسم الحج

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أعلن يوم أمس نجاح حج هذا العام 1443هـ .

وقال سموه ” يسعدني أن أعلن على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن ولله الحمد ، وبهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم، أرفع باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ، بمناسبة نجاح هذا التجمّع الإسلامي الكبير بفضل من الله عز وجل ثُمّ بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية، وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كافة السُبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويُسر” .