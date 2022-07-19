تسابقت مستخدمات موقع “تويتر” في مشاركة مقاطع فيديو وصور لمجموعة أكلات عربية وصفتها بأحلى طبخة، وبعضهن شاركن فيديوهات تشرح طريقة عمل الطبخة بالمقادير.

أحلى طبخة للبنات

وأطلقت مغردات تويتر وسمًا باسم أحلى طبخة للبنات، وتنافسن في إظهار أطباق شهية من الأكلات والحلوى وحتى المشروبات، وبعضهن كشف أكثر الأكلات اللاتي يجدن طبخها.

ونشر حساب باسم صمود أنثى صورًا لمجموعة أصناف من أطباق الحلوى، معلقة عليها بالقول: بعض من طبخاتي تشيز التوت، كوكيز، كيكة العسل، جريش صنع بحب. كما شاركت نجد مقطع فيديو يكشف طريقة عمل الخبز بالحليب، ونصحت الفتيات بتجربة الوصفة، إذ كتبت: سهل ولذيذ..قطنة…. لازم تجربونها.

ونقلت سارة تجربتها في عمل الفوتيتشيني، إذ شاركت مقطع فيديو يكشف طريقة طبخه، وعلقت: من أزكى وأفخم وأسرع طبخة. ونصحت المغردة حنان العلي، الفتيات بتجربة الجريش، ونشرت فيديو يكشف طريقة تقديمه، معلقة: ألذ جريش اعتمدوها مرة رهيبة.

تناول الطعام بكميات كبيرة

فيما نشر حساب باسم أم رغد، تحذيرًا من تناول الطعام بكميات كبيرة دون حركة، إذ علقت: طبعا في الصيف ناكل وننام ونجلس ساعات طويله بدون حركه، غير مفطحات المناسبات وحلوياتها، وكله يسبب الكرش والزوائد الجنبية ..اللي يمكن تؤدي – لا سمح الله – للسكر والسمنة، وشاركت مقطع فيديو لوصفة هندية لتذويب الدهون بالبطن. وشارك حساب باسم روح مجموعة من أصناف الحلوى التي قدمتها بنفسها، وعلقت كاتبة: بعض من إبداعاتي.