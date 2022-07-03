وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، غرق شوارع مدينة سيدني الأسترالية بمياه الفيضانات التي اجتاحت البلاد ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار الغزيرة حتى الاثنين المقبل.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على سيدني أكبر مدن أستراليا، إلى فيضانات خطيرة في المناطق المنخفضة، مع تسجيل فيضانات بلغ ارتفاع منسوبها 1.5 متر في بعض الضواحي.

طلب إخلاء وتحذير من الخطر

وأوصت خدمة الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز، سكان عدة مناطق بإخلاء منازلهم، محذرة من أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار حتى يوم الاثنين على الأقل.

​وقالت الخدمة في أوامر الإخلاء لمنطقة سيدني الجنوبية “إذا بقيتم في المنطقة، فقد تكونون بدون كهرباء ومياه وخدمات أساسية أخرى وقد يكون من الخطير جدا أن نتدخل لإنقاذكم”.

​من جانبه، أكد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس لشبكة “سكاي نيوز” أن الحكومة زودت الولاية بمئة جندي وطائرتي هليكوبتر للمساعدة في أي عمليات إنقاذ.