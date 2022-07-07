تتعرض بلدة سخيات في ولاية الخابورة، التابعة لمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان، لموجة أمطار ورياح، أسالت قدرًا كبيرًا من السيول.

الحمد لله على ما أنعم …جرفة تاريخية صباح هذا اليوم… pic.twitter.com/fVuFdqZXB6 — بلدة سُخَيَّــاتْ🌦 (@skheiyat_media) July 7, 2022

وأظهرت عددًا من المقاطع المتداولة كميات الغيث النافع؛ في السخيات.

كما تشهد ولاية بركاء هطولًا شديدًا للأمطار.

سقوط الأحجار على الطرق

وقد تسبت الأمطار في سقوط بعض الصخور على الطرق في عمان.

امطار غزيره على بعض المناطق في سلطنة عمان . مما تسببت في سقوط بعض الصخور pic.twitter.com/4Gd4Bo1t5z — رائد الأحمدي (@raid1200) July 7, 2022

وأظهر أحد المقاطع مواطنين عمانيين يستخدمون القارب للتحرك في الشوارع بعدما ملأتها المياه.

يسيرون في قارب في أحد شوارع رأس الحد سلطنة #عمان نتيجة التأثر بمنخفظ جوي جلب أمطار غزيرة على عمان، pic.twitter.com/eeerOBw4hF — علوم الامطار (@UloomAlmtar) July 7, 2022

كما أجرت الأمطار الغزيرة الأرض بسفالة إبراء في المنطقة الشرقية بعمان.



اشتعال برج كهرباء

وقد نشرت قناة العربية مقطع فيديو يظهر اشتعال أحد أبراج الكهرباء تأثرًا بجريان مياه السيول وقوة جريانها.

شاهد | أمطار غزيرة تسببت بسيول جارفة بوادي السحتن في #سلطنة_عمان.. وقوة جريانها تشعل أحد أبراج الكهرباء#العربية pic.twitter.com/mKPvmYHfTd — العربية – سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) July 7, 2022

وتتأثر عمان بمنخفض جوي يسمى “المونسون”، امتد تأثيره على الإمارات وعمان، ومن المتوقع أن يصل إلى المملكة واليمن.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار حالة الأمطار وتزايدها خلال الأيام المقبلة.