نشر حساب نادي الهلال في “تويتر” فرحة أعضاء الجهازين الفني والإداري بأزرق الرياض مع اللاعبين، لحظة خسارة الاتحاد من الطائي في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رد فعل الجانب الهلالي:

وظهر فهد المفرج، مدير الكرة في الزعيم، وهو سعيد للغاية، بعد خسارة الاتحاد من الطائي وحوله لاعبو الفريق مثل البيروفي أندري كاريلو، حيث كانوا يتابعون المباراة في التلفاز.

وكان الاتحاد خسر من الزعيم ثم من الطائي ليبتعد بصورة كبيرة عن الفوز بالدوري في موسم 2021/ 2022.

ونجح أزرق الرياض في الفوز بلقب دوري المحترفين للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، والثالثة على التوالي.