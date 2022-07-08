أظهر مقطع فيديو لقطات من الأجواء لمشعر عرفات في جولة مع طيران الأمن أحد قطاعات رئاسة أمن الدولة.

فيديو | لقطات علوية حصرية لـ #الإخبارية لمشعر عرفات في جولة مع طيران الأمن أحد قطاعات رئاسة أمن الدولة #يوم_عرفة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/7uZxqx90CH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة.

والمبيت بمزدلفة واجب اقتداء بسنة النبي، حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وصلى بها الفجر.

صور بالأقمار الصناعية

كذلك وثقت صور تم التقاطها بالأقمار الاصطناعية عصر اليوم، من المركز الوطني للاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لجبل عرفات من على مسافة 694 كم.

وفي وقت سابق، أعلن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اليوم الجمعة، نجاح خطط التصعيد لعرفات، معربا عن الاستعداد لتنفيذ باقي الخطط الأمنية والمرورية للحج.

وقال مدير الأمن العام، إن الطوق الأمني حول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منع المخالفين من الوصول للمشاعر المقدسة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، نجاحها في تنظيم دخول حجاج بيت الله الحرام لمسجد نمرة في مشعر عرفات، وسط تنظيم وإجراءات وخدمات متكاملة عملت على تنفيذها مختلف اللجان العاملة بالمسجد، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة.