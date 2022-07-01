وثق مقطع فيديو متداول، نجاح ماعز في تسلق نخلة، والهبوط منها ببراعة ويسر دون السقوط رغم العلو الشديد.

يبدو أن قوانين الفيزياء لا تنطبق على الماعز !! 🐐 pic.twitter.com/ZEqNFgJcZD — عبدالكريم الناجم (@karemhamd92) June 30, 2022

وأظهر المقطع، اثنين من الماعز تسلقتا نخلة، وهبطتا منها ببراعة كبيرة وسهولة وكأنهما تدركان ما تقومان به.

جدل بين المغردين

وعلق أحد متداولي الفيديو على هذه القدرة العجيبة للماعز بالقول: “يبدو أن قوانين الفيزياء لا تنطبق على الماعز”. فيما ذكر آخر أن “جذع النخلة غير مستقيم ومائل مما مكن الماعز تسلقها”، لافتًا إلى أن هذا التصوير مخادع ومفبرك.

ولفتت إحدى المغردات إلى أن الماعز تحب التسلق، حيث إن هناك ماعزًا جبليًا معروف إنه من محبي التسلق ويعيش بالجبال والمنحدرات شديدة الانحدار، لذا يستطيع المرور بالأماكن الصعبة والهبوط منها ببراعة.