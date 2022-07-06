كشف الحارس محمد الربيعي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، عن رده حول الانتقال لنادي الاتحاد بعد هبوط الراقي لـ دوري يلو.

وكان مجموعة من اللاعبين فكروا في مغادرة الراقي بعد هبوطه مثل عبدالرحمن غريب والسوري عمر السومة والمقدوني إزغيان أليوسكي.

رد حاسم من محمد الربيعي:

وقال الربيعي في مقطع فيديو متداول: “والله ما أدري”.

النادي الأهلي كان هبط رسميًّا لدوري يلو للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي لموسم 2021/ 2022.

يذكر أن الكثير من جماهير الأهلي طالبوا برحيل ماجد النفيعي وإدارته بعد هبوط الراقي.