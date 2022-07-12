نشر الأمن العام، مقطع فيديو، وثق من خلاله جهود ويقظة مركز عمليات المسجد الحرام، لسلامة وأمن ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم على أكمل وجه بيسر وطمأنينة وأمان.

مركز عمليات المسجد الحرام، يقظة دائمة لسلامة وأمن ضيوف الرحمن.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/GPF0haJGgG — الأمن العام (@security_gov) July 11, 2022

إدارة حركة الحشود

وقال قائد مركز عمليات المسجد الحرام المقدم محمد الزهراني، إن المركز يعد أحد المراكز الهامة في منطقة مكة المكرمة، ويحظى بدعم من نظام وزارة الداخلية ووزارة الأمن العام، في توفير كافة التقنيات اللازمة والتجهيزات الضرورية لأداء المركز وإسهامه في إدارة حركة الحشود، فضلا عن تنسيق البلاغات الخاصة في نطاق المسجد الحرام الجغرافي والمنطقة المركزية المحيطة به.

كما يسعى المركز للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشغيل اليومي للمسجد الحرام، واستقبال الأعداد المنتظر قدومها فيما يخطط لها في رؤية 2030.

جهود القطاعات الأمنية

ومنذ بدء موسم الحج وقبله، تعمل جميع القطاعات الأمنية واجبها على أكمل وجه لتوفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن لتأدية المناسك وحتى عودتهم آمنين سالمين إلى بلدانهم.

يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتهيئة كافة السبل لراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين آمنين إلى أوطانهم.