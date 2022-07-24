شهدت مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض الودي بينهما صباح اليوم الأحد، مشادة عنيفة بين لاعبي الفريقين قبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق.

Things are heating up in El Clásico! 👀 pic.twitter.com/sAO84GvCvV — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 24, 2022

تفاصيل المشادة بين لاعبي برشلونة والريال

وكان اللاعب البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد دخل في مشادة مع سيرخيو بوسكيتس قائد البارشا لتتطور الأزمة بين اللاعبين، ويتدخل جميع نجوم الفريقين للتهدئة بينهما بعد تطور الأمر إلى اشتباك وتدافع بالأيدي.

يذكر أن البرازيلي رافينيا كان سجل هدف فوز البارشا من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وتُعد مواجهة البارشا أول مواجهة ودية لـ ريال مدريد في إطار تحضيراته للموسم الجديد، بينما خاض البارشا مواجهة ودية أمام نادي إنتر ميامي الأمريكي وفاز فيها بـ 6 أهداف دون رد قبل أيام من مواجهة ريال مدريد.

وكان برشلونة تقابل مع ريال مدريد فجر اليوم الأحد في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.