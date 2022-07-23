وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مشاهد لرجال الإطفاء في غابات شمال إسبانيا وهم يحتمون خلف أكوام ترابية بسبب الحرائق الشديدة.

انبطحوا أرضاً ليتنفسوا.. مشاهد لرجال إطفاء الغابات شمال #إسبانيا يحتمون خلف أكوام ترابية بسبب الحرائق والدخان الكثيف رغم ارتدائهم الملابس الواقية#العربية pic.twitter.com/pvQ3GzfSBh — العربية (@AlArabiya) July 23, 2022

انبطحوا أرضًا

وظهر في الفيديو رجال الإطفاء الذين انبطحوا أرضًا ليتنفسوا، محتمين خلف أكوام التراب رغم ارتدائهم الملابس الواقية بسبب الحرائق، وسط تفشي الدخان الكثيف تجاههم.

موجة حر وحرائق غير طبيعية

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس عن وفاة أكثر من 1700 شخص جراء موجة الحر الشديدة التي ضربت إسبانيا والبرتغال. ويعاني عدد من دول أوروبا في الفترة الأخيرة من موجة حر غير طبيعية، أدت إلى نشوب حرائق بالغابات فيها التي التهمت آلاف الهكتارات.

وتعمل فرق الإنقاذ في الدول التي اجتاحتها الحرائق مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، وضع خطط لاحتواء النيران من أجل منعها من التمدد لمناطق التجمعات السكنية.

وقال المتحدث باسم منظمة الأرصاد الجوية العالمية، روبرت ستيفانسكي، إن درجة الحرارة في أوروبا ستبقى مرتفعة حتى منتصف الأسبوع المقبل.