رد الفنان الشعبي المعروف باسم شبح بيشة على الجدل المثار حول تصريحات منسوبة له يزعم فيها أن الجن يحضر حفلاته.

ورغم حديثه السابق عن حضور ما وصفه بالجن الراقص للحفلات والطرب بالأغاني قال الفنان الشعبي إن الحديث لم ينشر بالشكل الكامل وأن تصريحاته أخذت من سياقها.

فيديو.. المطرب الشعبي الملقب بـ «شبح بيشة» يتحدث عن ما يقدمه "الجن يحضرون حفلاتي و يطلبون مني أغاني محددة". [Independent] pic.twitter.com/MxAWDXcdoJ — الموجز السعودي (@saudistuff) July 10, 2022

وخلال استضافته على قناة MBC قال الفنان الشعبي : إن البشر لا يمكنه أن يأكل الجمر ولا يمسكه أما الجن فيمكنه فعل ذلك لأنه خلق من نار.

ولفت إلى أن صرف الجن لا يتم بالطرب أو الموسيقى أو الغناء بل بالقرآن الكريم والتمسك بالصلاة والأذكار.

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وكان الفنان قال في وقت سابق إن الجن يحضر الحفلات ويطلب أغاني بعينها بل يحفظ بعض القصائد عن ظهر قلبها ويطلبها منه بشكل محدد بعد أن يتلبس في صورة إنسان.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن اندبندنت عربية قال الفنان الشعبي عن سبب حضور الجن ” من الشياطين (الجن الراقصون) الذين يطربون على أغنية، وأحياناً يطلبون أغاني معينة، وبعضهم يردد كلمات القصيدة كاملة ويطلبها.

وأضاف شبح بيشة: عندما نلعب على الأغاني القديمة بالذات، تحصل (الحضرة)، يحضرون مباشرة فهم يحبون الشعبي والقديم، مضيفاً: حتى عندما يقرر المغادرة، يشترط إيقاعاً معيناً أو أغنية محددة ليرحل، فنلبي طلبه لأنه حضر (طربان).