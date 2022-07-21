نجح عامل توصيل بيتزا في ولاية إنديانا، في إنقاذ طفلة علقت في منزلها، بعدما استطاعت أسرتها الفرار منه إثر اندلاع النيران به.

بعدما شاهد منزلاً محترقاً.. عامل توصيل بيتزا في ولاية #إنديانا ينقذ طفلة من داخله، حيث علقت بعدما استطاعت باقي العائلة الخروج، ما أدى إلى إصابته بجروح عولج منها#أميركا #العربية pic.twitter.com/wYN97Zcl8L — العربية (@AlArabiya) July 21, 2022

وأصيب الشاب بجروح واحتراقات بعد اقتحامه ألسنة النيران وإصراره على إخراج الطفلة سالمة.

شجاعة الشاب

وقد لمح الشاب نيكولاس بوستيك، الذي يعمل بتوصيل بيتزا ويبلغ من العمر 25 عامًا، النيران في أحد البيوت إثناء قيادته لسيارته؛ إلا انه توقف وقرر المساعدة وفق ما نقلته صحيفة إندبندنت البريطانية.

ونجح نيكولاس في إيصال شاب يبلغ من العمر 18 عاماً وأربعة صغار إلى بر الأمان، بعد إخراجهم من ألسنة اللهب.

إنقاذ 4 أشقاء

وقال مسؤولون في تصريحات نقلتها الإندبندنت: ” إن أربعة أشقاء، يبلغ أصغرهم سنة واحدة من العمر، وأكبرهم 18 عاماً، ويتوسطهما طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، وفتى يبلغ 13 عاماً، وطفل آخر، 13 عاماً، كانوا جميعاً نائمين، وأنقذتهم شجاعة عامل توصيل البيتزا”.

واضطر الشاب الشجاع للدخول بنفسه إلى المنزل نظرًا لعدم وجود هاتف معه يمكنه من الاتصال بالطوارئ لإنقاذ الموقف؛ إلا أن شجاعته قد حظيت بتقدير كبير وإشادة؛ إذ وصفه بعد سكان الولاية بالبطل.