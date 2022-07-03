أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة SMC والتي تعد الأولى من نوعها بين القطاعين الخاص والرياضي في مجال إدارة الأصول والحقوق الإعلانية والتسويقية الرياضية.

اتفاقية شراكة بين الاتحاد السعودي وSMC:

وتهيئ الشراكة بيئة تنافسية ومحفزة لتحقيق أهداف الاتحاد السعودي في تعزيز جودة إدارة الأصول ودعم الحقوق الإعلانية والتسويقية الخاصة بالمنتخبات الوطنية، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ومنتخب السيدات.

وتعزز الشراكة بين الاتحاد السعودي وSMC فرص فتح مسارات جديدة تستقطب تفعيل الفرص الاستثمارية واستحداث المنتجات العالمية الجديدة التي تخدم أهداف اتحاد الكرة والشركات الراعية والإسهام في زيادة إيرادات اتحاد الكرة.

خدمة التوجهات الإستراتيجية الرياضية بالسعودية:

ومن جانبه، أكد أمين عام الاتحاد السعودي، إبراهيم القاسم أن الشراكة الجديدة تخدم التوجهات الإستراتيجية الرياضية بالسعودية؛ حيث تستهدف تمكين القطاعين للعمل من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة في إحداث نقلة نوعية في تطوير مجال إدارة الأصول الإعلانية ودعم الحقوق التسويقية الرياضية وخلق الفرص والمنتجات العالمية الإعلانية والتسويقية الحديثة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستسهم أيضًا في تبادل الخبرات والمقترحات والاستفادة من أحدث النظم الإدارية والفنية لإمكانات الطرفين بما يحقق أفضل العوائد الاستثمارية وفق رؤية المملكة في القطاع الرياضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـSMC خالد الخضير: إن هذه الاتفاقية تدعم تطلعات الشركة في تعاون أكثر تكاملًا في مجال إدارة الأصول الإعلانية وإيجاد مسار عمل سريع وتنافسي لاستقطاب الفرص التسويقية في القطاع الرياضي ودعم حقوقهم وفق أفضل النظم العالمية، موضحًا أن SMC ستسخّر كافة إمكاناتها وأصولها الإدارية والفنية وكوادرها المهنية لتحقيق تطلعات الاتحاد السعودي من هذه الشراكة.

يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية جاء بعد أن طرح اتحاد كرة القدم منافسة بين كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والشركات التي تم التعامل معها في مناسبات سابقة.