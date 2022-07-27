أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة “طبية” إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الرعاية الصحية المتكاملة والمدرجة في السوق المالية السعودية “نمو” أنها أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة بي جي أي المناهل هيلث للخدمات الطبية المحدودة لتأسيس وتشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة المختبرات الطبية السعودية المتقدمة (“SAML”) في المملكة تؤول ملكيتها مناصفة بنسبة 50-50٪ لكل من بي جي آي المناهل والشركة الطيبة.

فحوص مخبرية وسريرية:

وبحسب بيان “طبية” على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، تأتي تلك الخطوة من أجل توفير خدمات الفحوص المخبرية السريرية والمعلومات الحيوية للمستشفيات والمراكز البحثية والعيادات في القطاعين العام والخاص.

من جهته، أعرب علاء أمين، الرئيس التنفيذي لشركة طبية عن سعادته بتوقيع اتفاقية المشروع المشترك بين طبية وبي جي آي المناهل هيلث للخدمات الطبية، والتي ستدعم مكانة طبية كلاعب قوي في سوق الفحوصات المخبرية السريرية المتخصصة في المملكة وتعزز مكانتها كشركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتنوعة.

دمج بين الخبرة والتجربة

وقال: إننا نهدف من تأسيس شركة المختبرات الطبية السعودية المتقدمة SAML إلى الاستثمار في مراكز الفحوص المخبرية السريرية التابعة للقطاعين العام والخاص وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، من خلال الدمج بين الخبرة والتجربة التي تمتلكها كل من طبية و بي جي آي المناهل هيلث في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة، الأمر الذي يتيح فرصاٍ جديدة لمواصلة تطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة والتوسع فيها، وكذلك تطبيق استراتيجية طبية التي تعد أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية في المملكة والتي تستهدف الدخول إلى قطاعات سوق الرعاية الصحية الجاذبة التي تمتلك مقومات مواتية للنمو”.

تطور متواصل:

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة طبية أن تأسيس شركة المختبرات الطبية السعودية المتقدمة SAML يأتي التزاماً من طبية بالتطور المتواصل في الاستثمار في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يشكل علامة فارقة تتماشى مع استراتيجية الشركة لأن تكون شركة قابضة تقدم خدمات رعاية صحية متنوعة تحقق قيمة كبيرة للشركة ومساهميها، متوقعاً أن تلبي SAML الاحتياجات المتنامية من خدمات الفحوص المخبرية السريرية في المملكة لاسيما الفحوص المخبرية الوراثية المتخصصة الأولى من نوعها في المملكة وذلك بالاستناد إلى خطة واضحة لتطوير الأعمال.