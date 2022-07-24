وثق مقطع فيديو مؤثر، رجال الإطفاء في إسبانيا وهم ينقذون غزالًا كان على وشك الموت، بعدما أنهكته حرارة الحرائق التي اجتاحت البلاد في الفترة الأخيرة.

أسقوه شربة ماء أنقذته من الموت.. رجال الإنقاذ في #إسبانيا يسقون غزالاً شربة ماء بعدما أنهكته حرارة الحرائق#الحدث pic.twitter.com/TMlDeGssVE — ا لـحـدث (@AlHadath) July 24, 2022

شربة الحياة

وأظهر المقطع الذي نشرته قناة “الحدث”، رجال الإطفاء وهم يسقون الغزال الذي بدا على شكله الإعياء والتعب التام، بسبب الحرائق الشديدة، حيث كان يحتاج إلى شرب الماء من أجل الحياة.

موجة حر شديدة

وتواجه إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية، موجة حر شديدة، أسفرت عن نشوب حرائق بالغابات فيها والتي التهمت آلاف الهكتارات، وأجلت الآلاف.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 43 درجة مئوية في إسبانيا إلى رفع حالة التأهب إلى اللون البرتقالي في مقاطعات الأندلس وغاليسيا وإكستريمادورا ومدريد.

وفاة أشخاص بسبب الحرائق

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، عن وفاة أكثر من 1700 شخص جراء موجة الحر الشديدة بإسبانيا والبرتغال.

فيما تعمل فرق الإنقاذ في الدول التي اجتاحتها الحرائق مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، على وضع خطط لاحتواء النيران من أجل منعها من التمدد لمناطق التجمعات السكنية.

وقال المتحدث باسم منظمة الأرصاد الجوية العالمية، روبرت ستيفانسكي، إن درجة الحرارة في أوروبا ستبقى مرتفعة حتى منتصف الأسبوع المقبل.