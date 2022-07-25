قبضت شرطة مكة المكرمة على (23) مقيمًا من الجنسيتين الباكستانية والهندية، ارتكبوا (43) حادثة جنائية في عدد من مناطق المملكة.

وتمثلت الجرائم في انتحال صفة غير صحيحة لموظفي بنوك وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصرف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، مكّنتهم من سحب الأموال من حسابات الضحايا، إضافة إلى دخول أحد حساباتهم في منصة حكومية، متخذين من أحواش شبه مهجورة في أحد أحياء محافظة جدة مقرًا لارتكاب جرائمهم، حيث ضُبِط بحوزتهم (46) هاتفًا متنقلًا و(59) شريحة اتصال، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة.