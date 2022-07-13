أكد برنامج سكني، أنه يمكن للأرامل التقديم للحصول على الدعم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق، ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على وفاة الزوج.

وقال الحساب الخاص بخدمة المستفيدين على “تويتر”، ردًا على سؤال بشأن استحقاق الأرامل لدعم سكني، إن استحقاق الأرملة في الحصول على الدعم السكني “المقدم عبر برنامج “سكني” يكون طبقًا لشروط محددة من ضمنها مرور سنتين على وفاة الزوج.

تقديم طلب الحصول على الدعم السكني:

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في وقت سابق خدمة تقديم طلب الحصول على الدعم السكني لاستهداف المواطن أو المواطنة للتسجيل في قوائم الوزارة لطلب دعم سكني، والتحقق من أهلية المتقدم بناء على شروط الحصول على دعم سكني بشكل آلي لقبول أو رفض الطلب بشكل مباشر عن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال عدة خطوات:

1 – سجل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني.

2 – أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ثم اضغط، “التحقق”.

3 – أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.

4 – بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة، “التقديم لطلب الدعم السكني”.

5 – اقرأ الشروط والأحكام، واختر الموافقة، ثم اضغط على “موافق”.

6 – أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.

7 – إذا أكملت عملية التسجيل بالاستحقاق، سوف تظهر رسالة، ” تهانينا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني”.